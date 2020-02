Aurora Ramazzotti, inconveniente con Sara Daniele: “E’ finita male”

Un pomeriggio all’insegna dello shopping è finito male per Aurora Ramazzotti e Sara Daniele: scopriamo insieme cosa è successo.

Dopo una settimana ricca di impegni ed eventi, Aurora Ramazzotti si è concessa un fine settimana di puro relax insieme all’amica storica Sara Daniele. Le due ragazze hanno deciso di passare l’intera domenica in un centro commerciale per fare shopping. Si trattava di un’esigenza di Sara, la quale ha appena cambiato casa e necessitava di fare acquisti per avere oggettistica funzionale a viverla in modo corretto.

Leggi anche ->Aurora Ramazzotti, il misterioso episodio mentre dormiva

Chiaramente in un momento del genere la sua migliore amica non poteva tirarsi indietro e si è diretta insieme a lei in un centro commerciale con il ruolo di accompagnatrice e consulente. Vi chiederete dunque cosa sia successo di così strano da doverne parlare, e ci arriveremo. Premettiamo che non si tratta di nulla di grave, bensì di un inconveniente tipico in queste occasioni e che molte altre ragazze avranno sperimentato in una giornata dedicata allo shopping più sfrenato.

Leggi anche ->Aurora Ramazzotti, giochi proibiti in spiaggia con Sara Daniele – FOTOGALLERY

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aurora Ramazzotti, inconveniente al centro commerciale

Il tutto è stato causato dalla smania dell’acquisto, ovvero dalla necessità di comprare tutto ciò che serviva per casa ed anche qualcosa di collaterale una volta che si girava per negozi. A raccontare l’accaduto, come spesso fa su Instagram, è stata la stessa Aurora Ramazzotti che prima mostra una foto esplicativa dell’inconveniente che si è venuto a creare e successivamente scrive: “E’ finita male”. Dalla foto è possibile evincere che le buste sono letteralmente troppe per essere portate dalle due ragazze. Alla fine però in qualche modo sono riuscite a farsi carico dell’imponente spesa, come dimostrano alcune foto successive.