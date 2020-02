Antonella Elia | il fidanzato furioso con la D’Urso in studio VIDEO

Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, sbotta pesantemente contro Barbara D’Urso nel programma di lei: “Test della macchina della verità truccato”.

Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, ha preso parte a ‘Live – Non è la D’Urso’ nella puntata di domenica 9 febbraio 2020. E l’uomo è stato sottoposto al test della macchina della verità, allo scopo di chiarire una volta per tutte se lui sia sincero o meno con la storica valletta di Mike Bongiorno.

Infatti mentre quest’ultima è ‘reclusa’ nella casa del ‘Grande Fratello Vip 4’, lui è stato visto con la sua ex (Fiore Argento, sorella di Asia) che non sentiva da quasi un anno. Una cosa che ha fatto andare su tutte le furie Antonella Elia e che ha destato la curiosità dei telespettatori del GF Vip 4 e della D’Urso. Va detto che non è la prima volta che gli affezionati dei programmi di Canale 5 assistono ad una storia simile. Stavolta però entra in gioco la macchina della verità. E Pietro Delle Piane alla fine si infuria.

Antonella Elia fidanzato, Pietro Delle Piane cacciato dalla D’Urso

Infatti lui si dice assolutamente sincero, nonostante le strumentazioni diano risultano negativo a ciò. La macchina della verità dice di no in particolare al fatto che Delle Piane abbia incontrato Fiore solamente una volta. L’uomo grida al complotto e, furioso, afferma in studio: “È tutto truccato per far fare audience al ‘Grande Fratello’ e rovinare Antonella”. E se la prende con Barbara D’Urso, che risponde. “Pensi forse che sia una buffonata organizzata da me, Pietro?”. Ed il fidanzato della Elia replica: “La settimana scorsa ho visto che la macchina della verità non ha funzionato con Ivan Gonzalez. Io sono certo di quello che dice Ivan”. Alla fine la D’Urso ha invitato Delle Piane a lasciare lo studio. E stasera di tutto questo verrà informata la Elia.

