Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 9...

Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 9 febbraio. Andrà in onda su La7 il programma condotto da Massimo Giletti sull’attualità e la politica del nostro Paese.





Anche questa sera, come ogni domenica, andrà in onda su La7 un nuovo appuntamento con Non è l’Arena, il programma legato all’attualità e alla politica nel nostro Paese e condotto da Massimo Giletti. Ecco tutte le anticipazioni sulla serata.

Non è l’Arena: tutti gli ospiti e le anticipazioni del 9 febbraio

Come di consueto la domenica sera, anche oggi gli spettatori di La7 potranno assistere ad una nuova puntata in prima serata di Non è l’Arena. Il programma sull’attualità e la politica condotto da Massimo Giletti.

Anche questa sera la trasmissione approfondirà argomenti legati all’attualità e al sociale e mostrerà inchieste e interviste sugli argomenti di maggiore rilevanza del momento.

Tra i temi di cui si dibatterà nel corso di questa serata, quello della prescrizione, il quale rischia di mettere a dura prova la stabilità del Governo. Si approfondiranno quelle che sono le divisioni in seno alla maggioranza su questo importante tema. Tra le divisioni in merito all’argomento, quella che vede da un lato il promotore della riforma, il Ministro della Giustizia Bonafede e dall’altra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, il quale ha ribadito più volte di considerarla inaccettabile.

Tra gli altri argomenti di cui si discorrerà nel corso della serata, ci sarà anche quello legato al’ex Consigliere di Stato Francesco Bellomo, accusato di maltrattamento di alcune donne. La Cassazione nei giorni scorsi ha annullato con rinvio la revoca dei domiciliari per l’ex Consigliere.

Si tornerà inoltre a parlare dei vitalizi, tema al centro di numerose inchieste e approfondimenti da parte del programma nelle precedenti puntate. Una nuova inchiesta infine verrà mostrata agli spettatori sul tema dei parcheggiatori abusivi. A Roma nei giorni scorsi quattro persone sono state denunciate proprio con questa accusa.