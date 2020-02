Stasera in tv – Live Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti, oggi 9 febbraio

A Live – Non è la D’Urso Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, si sottoporrà alla macchina della verità: ha tradito la show girl con l’ex Fiore Argento?

Oltre ai soliti volti di Live Non è la D’Urso ospite sarà anche Pietro Delle Piane, fidanzato della gieffina Antonella Elia. Lo show inizierà alle ore 21.15 su Canale 5.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla serata.

Leggi anche —> Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi 9 febbraio

Live Non è la D’Urso: a sorpresa Pietro Delle Piane

Terribile deve essere stato per Antonella Elia venire a conoscenza delle foto pubblicate dal settimanale scandalistico Nuovo quando i giochi erano già stati fatti. Era, infatti, dentro la casa del Grande Fratello Vip quando Alfonso Signorini ha dato l’annuncio mentre tutta l’Italia (quella che ama il gossip per lo meno) sapeva già tutto.

Nelle foto appare evidente che il suo fidanzato fosse in atteggiamenti intimi con un’altra donna. Nello specifico la ragazza è stata riconosciuta in Fiore Argento, sorella di Asia, sua ex fidanzata. Pietro Delle Piane nega un coinvolgimento fisico o sentimentale con la donna e si sottoporrà alla macchina della verità per dimostrare di essere stato fedele ad Antonella Elia. D’altra parte, pare che la padrona di casa abbia altro materiale da mostrare il quale avvalorerebbe senza ombra di dubbio le prove portate da Nuovo. Si torna poi a parlare di Luigi Favoloso e dei presunti atti di violenta contro Nina Moric e il figlio di lei. Non sono ancora chiari tanti perché anche se le parole di Nina lasciano immaginare che l’ex gieffino si fuggito solo per “farsi pubblicità”.

Sarà vero?

Ospiti di oggi:

Pietro Delle Piane

Nina Moric

i genitori di Luigi Mario Favoloso

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori (contro Valeria Marini)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie su Sanremo 2020 in tempo reale CLICCA QUI!