Stasera in tv – Amore Criminale: stasera speciale sul caso Marco Vannini

Veronica Pivetti conduce Amore Criminale che stasera torna sull’omicidio di Marco Vannini: il racconto dalla sua famiglia crea una ricostruzione dei suoi ultimi attimi di vita

Amore Criminale nella puntata di oggi torna sul caso Vannini e su una storia dai contorni rimasti oscuri. La narrazione della vicenda prenderà il via dal racconto dei genitori di Marco, cercando di far luce sulla vicenda. Il programma andrà in onda su Rai 3 a partire dalle ore 21.20.

Amore Criminale, quando l’amore è un limite

Stasera Amore Criminale torna sull’omicidio di Marco Vannini e sulla sua storia spezzata. La mamma lo aveva accompagnato a casa della fidanzata, Martina Ciontoli, con la quale l’amore era scoccato subito nel 2012, la prima volta che si erano incontrati.

I due fidanzati vivono tante esperienze insieme, le famiglie si conoscono e tutto i sembra far pensare a un rapporto maturo e pieno. Marco, che studia e lavora come bagnino, decide che è arrivato il momento di inseguire il suo sogno di diventare pilota e di farlo fino in fondo, nonostante questo stia distruggendo la sua relazione. Martina, infatti, non è d’accordo e non vuole che il suo innamorato entri nelle forze armate.

Quel 17 maggio madre e figlio si salutano davanti l’uscio di casa Ciontoli e non si rivedranno mai più. Del dopo si è parlato di due telefonate confuse al 118, di uno scivolone su di un pettine che in realtà era lo sparo di una pistola e di tanti, troppi dettagli rimasti oscuri. Fatto sta che un giovane ragazzo è morto e, oltre al chi si stato, non si è ancora capito il perché.

