Vincitore Sanremo 2020, Sky anticipa la diretta: vince Diodato

Ancora non è stata annunciata in diretta la classifica finale, ma sembra che Sky abbia spoilerato il vincitore del Festival di Sanremo 2020: Diodato.

Potrebbe essere un errore, ma forse no. Pochi minuti fa nei sottotitoli di SkyTg24 è stato spoilerato il vincitore del Festival di Sanremo 2020: sarebbe Diodato, con la canzone “Fai rumore”. Mezz’ora prima della proclamazione ufficiale che effettivamente ha premiato Diodato si sapeva dunque il vincitore di Sanremo.

Potrebbe interessarti anche –> Fai rumore di Diodato: testo, video e significato | Sanremo 2020

Nel frattempo Amadeus sul palco dell’Ariston ha annunciato che I Pinguini Tattici Nucleari si sono classificati al terzo posto, con la canzone “Ringo Starr”. Mentre sul palco dell’Ariston il tempo passa tra le esibizioni degli ospiti, il web è indignato: non solo Elodie e Achille Lauro non sono saliti sul podio, come molti speravano, ma il vincitore non sembra essere ritenuto in grado di rappresentare l’Italia all’Eurovision.

Potrebbe interessarti anche –> Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari: testo, video e significato del brano

Diodato vince il Festival di Sanremo 2020, Sky anticipa la diretta per errore

Con la canzone “Fai rumore” Diodato sembra aver vinto il Festival di Sanremo 2020. In quanto vincitore, Diodato potrebbe rappresentare l’Italia all’Eurovision 2020, che si svolgerà dal 12 al 16 Maggio a Rotterdam nei Paesi Bassi. La finale sarà trasmessa su Rai 1, il 16 Maggio 2020. Il pubblico di Sanremo online non sembra essere soddisfatto di questo risultato.

MA GIÀ SAPPIAMO TUTTO. DAI CHIUDIAMOLA QUI. #Sanremo2020 — Trash Italiano (@trash_italiano) February 9, 2020

“Fai rumore”, il testo della canzone di Diodato

Sai che cosa penso

Che non dovrei pensare

Che se poi penso sono un animale

E se ti penso tu sei un’anima

Ma forse è questo temporale

Che mi porta da te

E lo so non dovrei farmi trovare

Senza un ombrello anche se

Ho capito che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui

E non lo so se mi fa bene

Se il tuo rumore mi conviene

Ma fai rumore sì

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

Tra me e te

E me ne vado in giro senza parlare

Senza un posto a cui arrivare

Consumo le mie scarpe

E forse le mie scarpe

Sanno bene dove andare

Che mi ritrovo negli stessi posti

Proprio quei posti che dovevo evitare

E faccio finta di non ricordare

E faccio finta di dimenticare

Ma capisco che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui

E non lo so se mi fa bene

Se il tuo rumore mi conviene

Ma fai rumore sì

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale tra me e te

Ma fai rumore sì

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

E non ne voglio fare a meno oramai

Di quel bellissimo rumore che fai

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie su Sanremo 2020 in tempo reale CLICCA QUI!