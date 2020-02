Sanremo 2020, Piero Pelù accusato di plagio: le polemiche

Sospetto plagio per la canzone di Piero Pelù “Gigante” con il ritornello che assomiglia a “Keep Your Heart Broken” dei

The Rasmus

Ancora polemiche per quanto riguarda il 70esimo Festival di Sanremo. Piero Pelù, arrivato quinto, è stato accusato di plagio sui social per un presunto plagio. La sua canzone “Gigante” per i fans richiama molto da vicino quella dei The Rasmus “Keep Your Heart Broken”. Nelle passate edizioni della kermesse canora sono state tante le canzone plagiate, poi anche escluse dalla competizione. Lo stesso Pelù si è esibito anche in finale, raggiungendo anche la quinta posizione in classifica.

Sanremo 2020, la Rai su Piero Pelù

Finora la Rai non ha emesso comunicazioni ufficiali sulla canzone dello stesso Pelù. Keep Your Heart Broken è stata pubblicata nel 2006 dai The Rasmus nel 2006 facendo parte della tracklist dell’album Hide From The Sun. Si tratta soltanto di somiglianza o nelle prossime ore potrebbe arrivare la decisione della Rai sulla canzone di Piero Pelù?