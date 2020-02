Sanremo 2020 | Elettra Lamborghini fuori di seno: imprevisto in diretta

Quest’anno succede di tutto sul palco di Sanremo: poco fa Elettra Lamborghini ha avuto un imprevisto in diretta, e ha mostrato il seno al pubblico.

Elettra Lamborghini, che purtroppo non si sta distinguendo per il talento vocale al Festival di Sanremo 2020, ha avuto un imprevisto in diretta mondiale, sul palco dell’Ariston. Mentre cantava la sua “Musica, e tutto scompare” il suo vestito si è mosso sul petto, mostrando il seno al pubblico. La ragazza si è subito ricoperta imbarazzata, ma neanche troppo: Elettra è sempre stata molto spontanea con il suo corpo, bellissimo, e non è la prima volta che lo mostra in televisione.

