Sanremo 2020 | La classifica finale, chi salirà sul podio

Amadeus e Fiorello hanno annunciato pochi minuti fa la classifica finale del Festival di Sanremo 2020. Sul podio saliranno Diodato con “Fai rumore”, Francesco Gabbani con “Viceversa” e i Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Starr”. Iniziano adesso le nuove e ultimi votazioni, con le quali si deciderà l’ordine di vittoria: verranno assegnati primo, secondo e terzo posto.

Classifica finale Sanremo 2020, lamentele per Elodie e Achille Lauro

Il web si è indignato per le posizioni in cui si sono classificati Elodie, arrivata settima, e Achille Lauro, ottavo. I due erano infatti gli artisti preferiti del pubblico di internet, soprattutto giovani italiani e non. Ma oltre al vincitore del Festival di Sanremo, questa sera verranno consegnati anche il Premio della Critica “Mia Martini”, il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, il Premio “Sergio Endrigo” per la migliore interpretazione, il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo, il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la migliore composizione musicale ed il Premio TIMmusic per il brano più ascoltato sulla app omonima. Ci si aspetta che Elodie e Achille vinceranno almeno uno di questi premi.

