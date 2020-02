Sanremo 2020 | Amadeus e Fiorello ballano lento sul palco dell’Ariston

Amadeus e Fiorello hanno concluso il Festival di Sanremo 2020 ballando un lento sul palco dell’Ariston: i due sono amici da 35 anni, e insieme si sono divertiti moltissimo.

“Dobbiamo rompere gli stereotipi di genere”, ha annunciato Fiorello sul palco dell’Ariston prima di invitare l’amico Amadeus a ballare un lento con lui. “Siamo due uomini etero, ma possiamo ballare insieme“, e ha preso per mano Amadeus. Il ballo dei due presentatori ha scatenato l’ilarità del pubblico, già allegro (nonostante l’ora) dopo tutte le precedenti battute fatte da Fiorello, che si è divertito a confrontare i giovani d’oggi con i giovani “dei suoi tempi”. Per questo ultimo sketch Fiorello ha utilizzato un microfono con autotune, prendendo in giro i rapper che ne fanno un uso spesso esagerato.

Anche Diletta Leotta ha cantato sul palco del Festival di Sanremo 2020

Dopo il ballo di Amadeus e Fiorello, è tornata sul palco Diletta Leotta. La presentatrice sportiva ha cantato, usando l’autotune precedentemente preso in giro da Fiorello, una canzone rap in dialetto siciliano. Nel frattempo si continua ad aspettare la top 3 finale: chi sarà il vincitore della 70esima edizione del Festival di Sanremo tra Diodato, Francesco Gabbani e I Pinguini Tattici Nucleari?

