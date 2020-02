Parma Lazio Streaming in diretta: dove vederla, formazioni e anticipazioni. La partita delle 18.00 andrà in scena allo stadio Tardini.

Importante match alle ore 18.00 in onda su Sky Sport. La Lazio infatti alla luce della sconfitta di ieri della Juventus a Verona ha la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica. Inoltre l’altra concorrente, l’Inter, giocherà il derby col Milan e il risultato non è per nulla scontato. I biancocelesti vengono da un pareggio interno a reti bianche contro il Verona (nel recupero di mercoledì) e hanno dato qualche segno di stanchezza.

Dall’altro lato c’è un Parma in salute nonostante lo spinoso caso Gervinho. Gli emiliani sono a pieno titolo in corsa per un posto in Europa League e potranno approfittare tra le altre anche della caduta del Napoli che ha perso in casa contro il Lecce e del Cagliari che ha perso col Genoa.

Parma Lazio in streaming, dove vedere la partita

Il match Parma Lazio viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1, canale 251. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Parma Lazio, formazioni ufficiali in campo

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Caprari, Cornelius, Kucka. All. D’Aversa

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi