Malgioglio blasta Elettra Lamborghini | “Era Sanremo non la Corrida”

La presenza di Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 viene messa in forte luce negativa da Cristiano Malgioglio, che usa un paragone impietoso.

La performance canora di Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2020 non è stata delle più memorabili. L’ereditiera della famosa casa d’auto di lusso ha concluso la propria esperienza sul palco dell’Ariston in 21/a posizione e c’è ora chi la attacca. Come Cristiano Malgioglio ad esempio.

LEGGI ANCHE –> Sanremo 2020, Amadeus commosso si mette a piangere in conferenza stampa

Il noto autore e cantante catanese si scaglia contro la 25enne bolognese stroncandola come neppure il peggior critico di musica potrebbe mai. All’agenzia di stampa Adnkronos, Malgioglio usa della tagliente ironia. “Quando l’ho vista lì, a cantare a Sanremo 2020, mi sono chiesto ‘Ma siamo alla Corrida?’. Ma dai”. La Corrida è famosa per lo slogan che la accompagna: “Dilettanti allo sbaraglio”. E Malgioglio evidentemente non deve avere apprezzato la prova microfono alla mano offerta dalla ragazza. “Ma nel complesso il Festival mi è piaciuto, nonostante le canzoni in gara non fossero niente di eccezionale, non erano particolarmente belle”.

LEGGI ANCHE –> Sanremo 2020, Piero Pelù accusato di plagio: le polemiche

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Elettra Lamborghini, a Sanremo 2020 c’è di meglio per Malgioglio

Il buon Cristiano però è molto felice per i complimenti più che meritati racimolati da Amadeus. “Sono molto contento per lui, è un professionista straordinario e questo successo è più che legittimo”. E come lui anche Fiorello è solamente da elogiare. Sul vincitore Diodato, Malgioglio è concorde nell’avere assegnato al suo brano la palma del migliore. Ha cantato una canzone intensa e struggente. Bravissima anche Elodie, sarebbe perfetta per l’Eurovision e che look splendido aveva (vestiva Donatella Versace n.d.r.). Le rimprovero solo il fatto di avere voluto imitare troppo Mahmood nello stile”. Un altro artista che andrebbe solamente elogiato è anche Achille Lauro: “Geniale e divertente, mi è piaciuto moltissimo nei suoi travestimenti. Che però io ho inventato molto tempo prima di lui”. Per finire, Malgioglio spende qualche parola su Al Bano e Romina. “Fossero stati in gara con il supporto dei Gente de Zona, avrebbero spaccato di sicuro”. Proprio Malgioglio ha scritto per i due il testo della canzone ‘Raccogli l’animo’ presentato in qualità di ospiti.

LEGGI ANCHE –> Sanremo 2020, la felicità di Diodato: “Cantavo davanti ad otto persone”