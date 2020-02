Investito e ucciso | ritrovato dopo 2 giorni | pirata della strada scappa

Un pirata della strada lo butta sotto, uomo investito e ucciso. Ma servono due giorni per accorgersi della cosa e per ritrovarne il corpo.

Hanno trovato solo adesso il suo corpo: l’uomo investito ed ucciso a Cosenza in prossimità di un ponte è stato trovato, purtroppo senza vita. Le forze dell’ordine lo hanno identificato. Si chiamava Dino Mazzei, aveva 58 anni ed era scomparso lo scorso venerdì.

La Squadra Mobile della città calabrese aveva raccolto la denuncia inerente la scomparsa della vittima, inoltrata da alcuni suoi familiari. Dopo aver reperito il corpo, gli investigatori hanno ricostruito la dinamica della morta. Deve essere stato un pirata della strada a travolgere Mazzei. Del quale non si sa poi se sia morto sul colpo o se abbia dovuto vivere una lenta e dolorosa agonia. Non c’è alcuna traccia dell’individuo che ha investito ed ucciso l’uomo. Il pirata della strada è fuggito ed ora si sta provando a rintracciarlo. L’uomo investito è finito oltre ad un guardrail, compiendo un volo drammatico per via della violenza dell’urto.

Investito e ucciso, le forze dell’ordine hanno delle immagini delle telecamere

Ritrovati anche alcuni detriti persi proprio da un’automobile, che quasi certamente appartengono al veicolo che ha investito Dino Mazzei. L’ultimo suo avvistamento risale alla serata di venerdì, quando questa persona era stata in un negozio situato nel centro di Cosenza. Il luogo della tragedia è un tratto della bretella stradale che unisce la zona di Zumpano, dove sorgono alcuni negozi ed un centro commerciale, al cuore della città calabrese. La Procura cosentina ha dato il luogo a procedere affinché venga svolto un esame autoptico sul cadavere. Questo per cercare di stabilire le cause della morte ed in quanto tempo Mazzei sia deceduto, se per l’appunto sul colpo oppure dopo diverso tempo. Gli agenti indagano avvalendosi anche di alcune immagini estrapolate da delle telecamere di sicurezza.

