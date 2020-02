Domenica In, una signora del pubblico inveisce contro Selvaggia Lucarelli. La puntata del programma, in diretta dal palco dell’Ariston, si rivela ricca di colpi di scena.





E’ stata una puntata senz’altro infuocata quella di questo pomeriggio di Domenica In, in onda dal palco dell’Ariston. Una signora del pubblico ha inveito due volte contro Selvaggia Lucarelli.

Domenica In, attacco a Selvaggia Lucarelli da parte di una signora del pubblico

A poche ore dalla conclusione della 70esima edizione del Festival di Sanremo, Mara Venier ha condotto la consueta puntata domenicale del proprio programma, Domenica In, In diretta dal palco dell’Ariston. Uno dopo l’altro i cantanti in gara si sono esibiti facendo sentire nuovamente al pubblico le canzoni presentate durante la competizione di questi giorni.

In studio erano presenti anche i giornalisti, di fronte ai quali i cantanti hanno dovuto rispondere ad appunti e critiche. Tra di loro anche la pungente Selvaggia Lucarelli.

La giornalista non si è lasciata scappare giudizi su alcuni dei protagonisti di questa edizione. Giudizi che non hanno riscosso il favore di tutta la platea. In particolar modo i commenti che Selvaggia Lucarelli ha espresso su Alberto Urso e Enrico Nigiotti non sono stati recepiti serenamente da una signora presente tra il pubblico in sala. La signora in questione si è alzata dal proprio posto e ha chiesto di mandare fuori la Lucarelli. Gesto che la signora ha compiuto due volte fino a quando poi la conduttrice Mara Venier ha deciso di darle il microfono per conoscere più approfonditamente i motivi del suo disappunto.

La signora ha allora affermato: “Basta, basta, basta! La Lucarelli sta bene con Tina e basta. Tina è quella che critica sempre”. Questo ha sottolineato la signora, facendo riferimento anche a Tina Cipollari del programma Uomini e Donne. Alla signora, senza scomporsi, la Lucarelli ha risposto allora: “Faccio solo il mio lavoro, lei faccia il suo”. A fine puntata la conduttrice ha invitato al proprio fianco la Lucarelli consigliando al pubblico di avere rispetto ed educazione nei confronti del prossimo.