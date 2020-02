Domenica In, Elettra Lamborghini non si presenta per colpa di Selvaggia Lucarelli

Domenica In, Elettra Lamborghini non si presenta per colpa di Selvaggia Lucarelli. La cantante ha dato buca a Mara Venier durante la puntata in diretta dal palco del Festival di Sanremo.





Durante la puntata di Domenica In in diretta dal palco del Festival di Sanremo 2020, la cantante del brano Musica (e il resto scompare non si è presentata. Il motivo risiederebbe in una diatriba con la giornalista Selvaggia Lucarelli.

Domenica In, Elettra Lamborghini dà buca a Mara Venier

Si è conclusa da poche ore la 70esima edizione del Festival di Sanremo. E questo pomeriggio Mara Venier ha condotto la consueta puntata domenicale del suo programma Domenica In proprio dal palco su cui si è disputata la gara canora. Uno dopo l’altro in diretta dall’Ariston si sono così esibiti tutti i cantanti protagonisti di questa ultima edizione del Festival, che ieri sera ha incoronato Diodato come vincitore. Tutti tranne una. Elettra Lamborghini infatti ha deciso di non presentarsi di fronte al pubblico in sala e a casa. E la colpa sarebbe attribuibile alla giornalista Selvaggia Lucarelli.

L’origine di questo clima poco sereno tra le due protagoniste di questa vicenda avrebbe avuto origine a seguito di un tweet pungente della Lucarelli. Quest’ultima infatti avrebbe affermato sui social due giorni fa: “La Lamborghini è il coronavirus della musica: le si avvicina Myss Keta e stona pure lei”. Questo in riferimento alla serata dei duetti, durante la quale la cantante si era esibita proprio con Myss Keta.

Le reazioni di Selvaggia Lucarelli e Mara Venier

Così Elettra Lamborghini, avendo appreso che in studio sarebbe stata presente anche la Lucarelli, ha deciso di non prendere parte al programma, con grande delusione anche della conduttrice, Mara Venier.

Selvaggia Lucarelli dal canto suo ha affermato in diretta che ci si dovrebbe confrontare con i giornalisti e non scappare. La giornalista ha poi rincarato la dose sottolineando che la cantante non ha talento e che il pezzo presentato era brutto.

Mara Venier ha affermato invece di aver apprezzato la Lamborghini durante il Festival e che le sarebbe piaciuto rivederla nella giornata odierna ma che avrebbe preferito ricevere da lei una telefonata per conoscere una scelta che a suo avviso non rispetta il pubblico in sala e a casa.