Diodato vince il Festival di Sanremo 2020 con “Fai rumore”

Diodato vince il Festival di Sanremo 2020 con la canzone “Fai rumore”. In quanto vincitore Diodato rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2020, che si svolgerà a Maggio a Rotterdam nei Paesi Bassi.

Con la canzone “Fai rumore” Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020. In quanto vincitore, Diodato rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2020, che si svolgerà dal 12 al 16 Maggio a Rotterdam nei Paesi Bassi. La finale sarà trasmessa su Rai 1, il 16 Maggio 2020. Il Premio della Critica “Mia Martini”, assegnato dalla Sala Stampa Roof, è stato vinto da Diodato con la canzone “Fai rumore”. Anche il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web del Palafiori, se lo è aggiudicato Diodato con “Fai rumore”. Il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo, assegnato dalla Giuria d’Onore, se lo è aggiudicato Rancore grazie al testo di “Eden”. Il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la migliore composizione musicale, assegnato dall’Orchestra del Festival, è andato a Tosca (“Ho amato tutto”), mentre il Premio TIM Music per il brano più ascoltato sulla app omonima è stato vinto da Francesco Gabbani e dalla sua “Viceversa”.

Potrebbe interessarti anche –> Fai rumore di Diodato: testo, video e significato | Sanremo 2020

Cosa vuol dire vincere il Festival di Sanremo per Diodato

Vincere il Festival di Sanremo, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non comporta un vero e proprio compenso in denaro: a premiare “davvero” il festeggiato, oltre all’ammirazione dal pubblico italiano e non solo, sono sopratutto i passaggi radiofonici, l’alta esposizione mediatica del brano e dell’artista vincitore. Ci si aspetta dunque che Diodato, da oggi in poi, impennerà le vendite e sarà protagonista di tantissimi eventi e concerti.

“Fai rumore”, il testo della canzone di Diodato

Sai che cosa penso

Che non dovrei pensare

Che se poi penso sono un animale

E se ti penso tu sei un’anima

Ma forse è questo temporale

Che mi porta da te

E lo so non dovrei farmi trovare

Senza un ombrello anche se

Ho capito che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui

E non lo so se mi fa bene

Se il tuo rumore mi conviene

Ma fai rumore sì

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

Tra me e te

E me ne vado in giro senza parlare

Senza un posto a cui arrivare

Consumo le mie scarpe

E forse le mie scarpe

Sanno bene dove andare

Che mi ritrovo negli stessi posti

Proprio quei posti che dovevo evitare

E faccio finta di non ricordare

E faccio finta di dimenticare

Ma capisco che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui

E non lo so se mi fa bene

Se il tuo rumore mi conviene

Ma fai rumore sì

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale tra me e te

Ma fai rumore sì

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

E non ne voglio fare a meno oramai

Di quel bellissimo rumore che fai

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie su Sanremo 2020 in tempo reale CLICCA QUI!