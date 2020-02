Coronavirus, due contagiati sono stati a Roma: ecco dove

Ancora un caso di Coronavirus: una coppia, partita da Tapei, è stata in vacanza a Roma per dieci giorni. La situazione in Italia

Una coppia di turisti, partita da Taipei il 22 gennaio scorso, con altri membri della famiglia, ha trascorso dieci giorni di vacanza a Roma. A Fiumicino i turisti erano arrivati con un volo che aveva fatto scalo ad Hong Kong. Durante la vacanza non hanno riscontrato nulla, poi al loro ritorno a Taiwan hanno mostrato i primi sintomi tipici dell’infezione da Coronavirus: la coppia, ricoverata in ospedale, risulta positiva al test del 2019-nCoV, il primo focolaio certificato a Wuhan. Ora la Regione Lazio ha lanciato una task force per risalire a tutti coloro che hanno avuto contatti stretti e monitorarli.

Coronavirus, la situazione dei contagiati

Dopo la consultazione con diversi esperti, il Ministero della Salute di Taiwan, ha pensato come il contagio sia avvenuto a bordo dell’aereo che ha condotto la coppia da Hong Kong a Roma. Con questo vuol dire che la coppia era asintomatica e le possibilità di aver contagiato altre persone sono molto basse. Le autorità di Taiwan hanno subito allertato quelle italiane: la Regione Lazio ha cercato di mettere in isolamento chiunque abbia avuto contatti con la coppia. Infine, l’Italia ha bloccato anche tutti i voli diretti da e per Hong Kong e Taipei, oltre che quelli per la Cina: decisioni che hanno scatenato diverse polemiche.