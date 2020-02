Alberto Urso ferito dalle critiche, scoppia la polemica a Domenica In

Alberto Urso si lamenta dopo la deludente esperienza sanremese. Sul “caso” interviene anche Selvaggia Lucarelli, e giù fischi…

La partecipazione al Festival di Sanremo 2020 finisce in agrodolce per Alberto Urso. La sua canzone – Il sole ad est – si è piazzata solo al 14° posto della classifica. Il vincitore di Amici 2019 si dice contento dell’esperienza e dell’affetto che il pubblico gli ha dimostrato, ma la delusione per il risultato finale e l’irritazione per certe critiche da parte dei giornalisti sono palpabili. Il nostro ne è rimasto ferito e lo dice apertamente.

A colloquio con Mara Venier nello speciale di Domenica In dedicato proprio all’ultima edizione di Sanremo, il cantante si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. “Non ho apprezzato le critiche poco costruttive – ha detto -. Ci sono rimasto male, si potevano usare altre parole. Ad esempio, è stato detto che sono peggio del sonnifero. Si potevano usare altri termini, sono un ragazzo di 22 anni”.

Leggi anche –> Sanremo 2020 | Chi è Alberto Urso | età, vita privata, carriera e fidanzata

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lo sfogo di Alberto Urso e l’intervento di Selvaggio Lucarelli

Sul “caso” Alberto Urso è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli per cercare di dare qualche consiglio all’ex pupillo di Maria De Filippi, invitandolo ad accettare anche le critiche non costruttive, gli sfottò che possono comunque rafforzare il carattere e aiutare ad affrontare gli alti e bassi di una carriera irta di difficoltà come quella nel mondo della musica. Ma il suo intervento non è stato particolarmente apprezzato dal pubblico presente all’Ariston, che è arrivato addirittura a fischiare la giornalista. Alberto ha avuto almeno questa piccola rivincita…

Leggi anche –> Alberto Urso, Il sole ad est: testo e significato della canzone di Sanremo 2020

EDS