Wilma De Angelis amante per 10 anni di un uomo sposato: la confessione dopo tanto tempo. Era un musicista conosciuto da tutti.

A ‘Storie Italiane’ Wilma De Angelis ha parlato delle condizioni di salute del compagno Gianni. In collegamento da casa, la nota presentatrice e cantante, con alcune apparizioni anche in qualità di attrice si è aperta alla conduttrice Eleonora Daniele. “Io non posso lamentarmi di niente, il Signore mi ha dato tanto e quindi a sentire le vicende di altre persone delle quali si è parlato adesso, che non hanno avuto una casa, mi sento un pò a disagio”. Wilma De Angelis conferma una cosa detta in passato: “Lavoravo per Telemontecarlo, che però non mi passava i contributi”. Si parla anche di ‘Patatina’, una famosa hit che ha reso famosa la De Angelis. “Intanto ringrazio anche i miei ammiratori che non mi hanno mai dimenticato. ‘Patatina’ la cantai al Festival di Sanremo nel 1962, non andare in finale fu una tragedia per me”. Si vira su Mina, con la quale la De Angelis cantò il brano ‘Nessuno’. “Lei è un mito, la migliore, nessuno mai è stato alla sua altezza, che artista”.

LEGGI ANCHE –> Meghan Markle, qualcosa non quadra: “Parto già avvenuto”. I motivi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Wilma De Angelis: “Ebbi una relazione segreta per 10 anni”

E poi arriva il discorso sul compagno Gianni. “In questo periodo non sta molto bene, ma insieme cercheremo di superare anche questo ostacolo”. Wilma De Angelis, a dispetto dei suoi 88 anni, si mostra sempre ottimista e piena di vita nonostante tutto. Appena un mese fa ci fu anche una grossa rivelazione da parte della diretta interessata a ‘Vieni da Me’ da Caterina Balivo. Rivelazione che riguarda una storia d’amore clandestina che la De Angelis intrattenne per diversi anni con uno strumentista di Little Tony. “Poi nel 1976 ci siamo detti addio in modo definitivo. Fu una relazione pericolosa. Lo stesso Tony mi disse che quest’uomo bellissimo era sposato e che aveva anche tre figli. Sono stata la sua amante per circa dieci anni, e divenni anche amica della moglie. Ma sapevano tutti della nostra tresca, a me andava benissimo la cosa perché non volevo sposarmi”.