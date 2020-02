Whatsapp, in arrivo una nuova truffa per Huawei, iPhone e Samsung

Nelle ultime ore stanno circolando le segnalazioni per una nuova possibile truffa che interessa Whatsapp: ecco in cosa consiste l’emergenza

Ancora nuove segnalazioni per una nuova possibile truffa che interessa il furto dell’account Whatsapp per i clienti di smartphone di Huawei, iPhone o Samsung. Tutto partirebbe da un messaggio WhatsApp proveniente da un numero che sconosciuto che non è presente nella nostra rubrica. Successivamente l’interlocutore potrebbe utilizzare un testo ingannevole che reciterebbe così: “Hey! Mi puoi aiutare brevemente? Riceverai subito un SMS. Puoi inviarmi il codice nel messaggio?”. E così potrebbe arrivare un SMS direttamente da WhatsApp con un codice di sei cifre, in maniera tale da autenticare il vostro account su un altro dispositivo.

Whatsapp, tutte le curiosità sulla truffa

In questo modo la persona che ha scritto all’applicazione, potrà avere i permessi necessari per accedere al vostro account. Ma non è detta l’ultima parola: tornando nuovamente nell’applicazione si potrà fare una richiesta di ricezione di altro codice e, inserendolo , potrete riappropriarvi dell’account perso. La procedura non cambia in base al sistema operativo e tutto questo può essere considerato valido per Huawei, iPhone e Samsung Galaxy. Attenzione alla possibile nuova truffa che sta circolando nelle ultime ore sull’applicazione: eliminate possibili messaggi se non conoscete il destinatario del messaggio sconosciuto.