Chi è Vittorio Grigolo: età, carriera, moglie e vita privata del tenore toscano appena uscito da uno scandalo con accuse di molestie che lui rifiuta fermamente.





Vittorio Grigolo nasce ad Arezzo nel 1977. La famiglia di Vittorio si trasferisce, durante la sua prima infanzia, a Roma. La giovane promessa lirica comincia a cantare alla straordinaria età di quattro anni. Durante una visita oculistica, il piccolo Vittorio comincia a sentire il figlio medico suonare l’Ave Maria di Schubert e inizia a cantarla. L’oculista rimase stupefatto e consigliò al piccolo aretino di fare un’audizione presso il coro della Cappella Sistina: così Vittorio inizia ufficialmente la sua carriera canora, passando da membro del coro a voce solista nel giro di poco tempo. A soli tredici anni si esibisce come pastorello nella Tosca al Teatro dell’Opera di Roma, insieme alla stella Luciano Pavarotti. I primordi della carriera lirica di Vittorio sono scanditi da performance in grandi spettacoli come Danilo Rigosa, L’elisir d’amore e Il Turco in Italia, quest’ultimo alla tenera età di diciotto anni.

Vittorio Grigolo, il debutto alla Scala di Milano e la vita privata

Il concerto celebrativo d’inaugurazione dell’anno verdiano avvenuto nel 2000 dona al giovane tenore la possibilità di esibirsi al Teatro alla Scala di Milano a soli ventitré anni. In questo periodo Grigolo debutta ne Il barbiere di Siviglia, Così fan tutte, La traviata e Rigoletto. Nel 2003 si esibisce nel ruolo di Tony in un tour d’adattamento di West Side Story: questa opportunità genera in Vittorio l’esigenza di legarsi maggiormente al pubblico giovanile, proprio per questo realizza e pubblica il suo disco d’esordio In the Hands of Love, successo totale di pubblico. Il 2008 è l’anno del suo debutto in Lucia di Lammermoor, nei panni di Edgardo. Sarà, insieme a Alkistis Protopsalti, uno dei cantanti d’apertura dei giochi Olimpici Speciali di Atene. È stato inoltre coronato al Covent Garden come Chevalier des Grieux in Manon. Il 2019 è l’anno del suo debutto ad Amici di Maria de Filippi come direttore artistico.

La vita privata

Fino al 2013 Vittorio è stato sposato con l’iraniana Roshi Kamdar, a cui è seguita la manager farmaceutica Nathalie Dompé. Il tenore è famoso per essere un grande corteggiatore: “Essere innamorato significa essere ispirato… Da Acquario, mi annoio con facilità.”