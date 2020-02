Verona Juventus Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Verona e Juventus è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM su DAZN: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca sabato 8 febbraio alle 20.45 l’anticipo del sabato sera della serie A TIM tra Verona e Juventus, ovvero la squadra rivelazione del campionato e la capolista.

Dopo aver fermato la Lazio in trasferta nel recupero del mercoledì sera, il Verona tenterà di portare a casa un risultato positivo anche contro la capolista del campionato.

Verona Juventus: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 20.45 dell'8 febbraio 2020 allo stadio Bentegodi di Verona è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A, tra cui l'anticipo del sabato sera tra Verona e Juventus. La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi invece al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

Le due squadre si sono affrontate al Bentegodi ben 28 volte ed il bilancio è a favore dei padroni di casa con 10 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte. Nella stagione 2017/2018 l’ultima vittoria della Juventus, mentre nel 2015/2016 aveva vinto il Verona. La partita con più gol è un 3-3 nella stagione 1991/1992, con gli ospiti che pareggiarono in rimonta.

Verona Juventus, le due squadre in campo: le formazioni

Tutto sulle spalle di Borini l’attacco della squadra di Juric, mentre Sarri punta sul solito 4-3-3. Queste le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini. Allenatore: Juric

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri