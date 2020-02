Torino Sampdoria Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Torino e Sampdoria è il secondo anticipo del sabato della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca sabato 8 febbraio 2020, alle ore 18.00, il terzo anticipo della giornata della serie A che vede di fronte Torino e Sampdoria, due squadre che non stanno attraversando un buon momento in campionato.

Nel primo anticipo di ieri sera, colpaccio del Bologna in casa della Roma, mentre oggi pomeriggio alle 15.00 è stata l’Atalanta a espugnare l’Artemio Franchi, vincendo contro la Fiorentina.

Torino Sampdoria: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questo pomeriggio a Torino viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1, canale 251. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sono 105 le sfide in serie A tra queste due formazioni, con un bilancio finora pressoché equilibrato: 36 vittorie granata contro le 30 blucerchiate, ma in casa il Torino conduce per 29 a 8. La vittoria più larga è stato un 5-1 granata nella stagione 2015-2016, mentre l’anno prima, nella stagione 2014-2015, per l’ultima volta i blucerchiati hanno vinto in trasferta.

Torino Sampdoria, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per questa sfida che vede l’esordio sulla panchina del Toro di Longo dopo l’esonero di Mazzarri. Queste le squadre in campo:

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Belotti, Berenguer. Allenatore: Longo

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri