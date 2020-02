Sanremo 2020 | Riccardo Zanotti dei Pinguini bacia in bocca Mara Venier

Piovono baci in bocca al Festival di Sanremo 2020. Dopo Tiziano Ferro e Fiorello, anche Riccardo Zanotti decide di dare un bacio in bocca a qualcuno. A chi? Mara Venier.

Questa 70esima edizione del Festival di Sanremo, iniziata tra polemiche di ogni tipo, sembra concludersi piena d’amore. Sono stati tantissimi i baci scambiati sul palco dell’Ariston: Fiorello ha baciato Tiziano Ferro, Elettra Lamborghini e Myss Keta si sono quasi baciate in bocca durante la loro esibizione in coppia, e oggi Achille Lauro ha baciato il chitarrista Boss Doms. Anche Riccardo Zanotti, cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, oggi ha deciso di baciare in bocca qualcuno: la prescelta è stata Mara Venier, seduta in prima fila in platea.

Riccardo Zanotti e il bacio in bocca a Mara Venier

I Pinguini Tattici Nucleari sembrano essere tra i favoriti alla vittoria, nonostante nella classifica generale annunciata all’inizio di quest’ultima serata del Festival di Sanremo 2020 si siano posizionati fuori dal podio, al quarto posto. Le loro esibizioni sono sempre molto allegre e piene d’energia, nonostante non riescano a raggiungere la presenza scenica che può vantare Achille Lauro, proclamato vincitore dal popolo del web fin dalla prima sera del Festival.

