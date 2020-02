Protagonista assoluta Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, che è stata una delle donne al fianco di Amadeus a Sanremo2020: che gesto nobile!

Non solo Tiziano Ferro e Rula Jebreal hanno donato il loro cachet di Sanremo2020 in beneficenza. Secondo le ultime indiscrezioni anche la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, una delle donne ad affiancare Amadeus, ha devoluto la cifra di 140mila euro all’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino: non ci sono conferme ufficiali per quanto riguarda la notizia. Una notizia che ha sorpreso in positivo un po’ tutti e uscita all’improvviso.

Sanremo 2020, Georgina Rodriguez protagonista

La compagna di Cr7 è stata protagonista di un gesto davvero elegante e nobile: i suoi abiti e la presenza dello stesso campione portoghese non sono passati di certo inosservati. Inoltre, la modella spagnola si è fatta ammirare anche per un tango davvero sensuale, ma il suo apporto allo spettacolo non è stato di certo entusiasmante visto che non conosce ancora bene la lingua italiana. Così Georgina non ha potuto esprimersi liberamente confrontandosi con i concorrenti annunciandoli tra un misto tra italiano e spagnolo. Il suo gesto di devolvere in beneficenza resta però davvero significativo, proprio ad indicare la purezza della famiglia Ronaldo. Spesso i soldi non sono così importanti, ma conta davvero altro nella propria vita. Un senso per dimostrare la propria appartenenza.