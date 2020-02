Patrick George Zaky: chi è il ricercatore arrestato in Egitto

Arrestato in Egitto l’attivista Patrick George Zaky: chi è lo studente e ricercatore che frequenta un master all’università di Bologna.

Un attivista e ricercatore, Patrick George Zaky, egiziano di 27 anni, è stato arrestato nel suo Paese di origine. La sua vicenda ricorda da vicino una ferita ancora aperta nel nostro Paese: la morte di Giulio Regeni, avvenuta nel 2016.

Zaky è stato arrestato all’aeroporto internazionale del Cairo nella notte tra giovedì e venerdì, di rientro dall’Italia. Nel nostro Paese, infatti, da settembre scorso è iscritto al master in Gender studies dell’Università di Bologna.

Patrick George Zaky sottoposto a tortura: le accuse al ricercatore

Il giovane ricercatore sarebbe stato sottoposto a tortura: lo afferma all’agenzia Dire l’Egyptian initiative for personal rights (Eifr), l’ong con cui collabora: “Zaky è stato picchiato, sottoposto a elettroshock, minacciato e interrogato in merito al suo lavoro e al suo attivismo. I legali ci hanno assicurato che sul corpo mostra segni visibili delle violenze”. Aggiunge il portavoce di Amnesty International Riccardo Noury: “Ho la sensazione che si tratti dell’ennesima persecuzione verso un attivista politico: ce lo dice la storia di Zaky e la storia dell’Egitto sotto Al Sisi”.

Del caso viene interessata direttamente la Farnesina, nello specifico il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Intanto, dall’Egitto si apprende che il pubblico ministero di Mansoura contesta a Zaky la “la pubblicazione di false voci e false notizie che mirano a turbare la pace sociale e seminare il caos; l’istigazione alla protesta senza l’autorizzazione delle autorità competenti allo scopo di minare l’autorità statale; istigazione al rovesciamento dello Stato; la gestione di un account di social media che ha lo scopo di minare l’ordine sociale e la sicurezza pubblica; l’istigazione a commettere violenze e crimini terroristici”. L’Eifr spiega che non si tratta del primo caso di un loro attivista che finisce sotto accusa in Egitto e viene per questo arrestato e torturato.