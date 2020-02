Mississippi, incendio in casa: morti mamma e sei figli

Un incendio è divampato in un’abitazione provocando la morte della mamma e di ben sei figli: l’episodio è avvenuto nel Mississippi

Un incendio ha sterminato una famiglia nel Mississippi. L’episodio ha provocato la morte di sette persone, la madre e sei suoi figli: solo il padre si è salvato incredibilmente. L’allarme è stato lanciato verso mezzanotte, ma i vigili del fuoco non ce l’hanno fatta a salvare le vittime. La villetta in legno era avvolta completamente delle fiamme: ora sono in corso ovviamente le indagini di rito per conoscere le cause e le responsabilità.

