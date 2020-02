Lotto SuperEnalotto 10 e Lotto Simbolotto risultati 8 febbraio 2020

Segui le estrazioni della sestina del Superenalotto e scopri i Numeri estratti del Lotto live e 10 e Lotto oggi sabato 8 febbraio 2020 in tempo reale.

Ultimo appuntamento della settimana con le estrazioni live con Lotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot del gioco Sisal vale oggi 19 milioni di euro. Nell’estrazione di martedì 28 gennaio, è stato realizzato il 6 da 67,2 milioni di euro, vincita più alta del 2020 che sarà difficile da battere. Dalle 20 in poi le estrazioni live. Seguiremo poi anche il nuovo gioco legato al Lotto, il Simbolotto.

Leggi anche –> Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: Come giocare e quando giocare

Leggi anche –> Estrazioni del Lotto e Superenalotto come e quando si gioca, come funziona, quanto si vince

Guardate con noi l’ultima estrazione–>

Nell’ultima estrazione, quella del 4 febbraio, realizzati al SuperEnalotto tre 5 da quasi 60mila euro, a Prato, Brembate in provincia di Bergamo e Caserta. Al Lotto tradizionale, la vincita più alta è quella realizzata a Daverio, in provincia di Varese: 23.750 euro per effetto di un terno sulla ruota di Cagliari. Il 10 e Lotto infine premia Monza con 100mila euro.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi sabato 8 febbraio 2020

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 15 32 54 56 61 85

Numero Jolly 10

SuperStar 63

Estrazioni del Lotto di oggi 8 febbraio 2020 ore 20:00

BARI 70 61 48 1 14

CAGLIARI 84 89 16 68 56

FIRENZE 11 70 29 4 34

GENOVA 44 34 69 45 67

MILANO 63 78 36 51 88

NAPOLI 39 2 68 26 16

PALERMO 90 26 61 11

ROMA 62 89 63 78 80

TORINO 49 38 32 65 76

VENEZIA 76 63 78 27 77

NAZIONALE 89 60 68 73 43

10 e Lotto: estrazione serale 8 febbraio 2020

2 11 16 26 29

34 38 39 44 48

49 61 62 63 69

70 78 84 89 90

Numero Oro 70

Doppio Oro 70 61

I 5 simboli di Simbolotto 8 febbraio 2020

Ruota di Cagliari

28-OMBRELLO

25-NATALE

13-RANA

8-BRAGHE

42-CAFFÈ