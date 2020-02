Fiorentina Atalanta Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Fiorentina e Atalanta è il primo anticipo del sabato della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca sabato 8 febbraio 2020, alle ore 15.00, il secondo anticipo della giornata della serie A che vede di fronte Fiorentina e Atalanta, due squadre che hanno al momento aspirazioni diverse.

Ieri la giornata di serie A si è aperta con la clamorosa sconfitta della Roma in casa contro il Bologna e adesso la squadra bergamasca ha la possibilità di allungare sui giallorossi.

Fiorentina Atalanta: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questo pomeriggio allo stadio Artemio Franchi di Firenze viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1, canale 251. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio.

113 i precedenti tra le due squadre in Serie A, con il computo nettamente a favore dei Viola che ne hanno vinti 49 contro le 27 vittorie nerazzurre. Ancora più pesante il bilancio delle partite giocate a Firenze, su 56 precedenti 35 sono le partite vinte dalla squadra di casa e solo sette i successi orobici. Per 2 volte la Fiorentina si è imposta 5-0: nel 1984-1985, quando in campo fu protagonista Passarella, e nel 1997-1998, quando era guidata da Batistuta.

Fiorentina Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

La squadra di casa, ancora orfana di Ribery, si affida a Cutrone e Chiesa, replicano gli ospiti con il tandem offensivo composto da Ilicic e Zapata e Gomez dietro le punte. Queste le formazioni:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Chiesa. Allenatore: Iachini

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini