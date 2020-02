Fai rumore di Diodato: testo, video e significato | Sanremo 2020

Fai rumore di Diodato: testo, video e significato della canzone di Sanremo 2020, una delle più apprezzate dal pubblico.

Saranno 24 gli sfidanti che si contenderanno con i pugni e con i denti il primo posto della 70ª edizione di Sanremo. Tra i BIG troviamo anche un giovane talento italiano, Diodato, che sembra promettere un testo travolgente ed emozionante. Per Diodato è infatti importante raccontare la difficoltà del vivere forti sentimenti e dell’incomunicabilità degli stessi. Confermatosi come una grande voce e penna della nostra generazione, pare il cantautore punti in alto con il suo Fai rumore. Chissà se sarà lo stesso per la giuria dell’Ariston.

Fai rumore, testo e significato del brano di Diodato

“Sai che cosa penso

Che non dovrei pensare

Che se poi penso sono un animale

E se ti penso tu sei un’anima

Ma forse è questo temporale

Che mi porta da te

E lo so non dovrei farmi trovare

Senza un ombrello anche se

Ho capito che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene

Se il tuo rumore mi conviene

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

Tra me e te.

E me ne vado in giro senza parlare

Senza un posto a cui arrivare

Consumo le mie scarpe

E forse le mie scarpe

Sanno bene dove andare

Che mi ritrovo negli stessi posti

Proprio quei posti che dovevo evitare

E faccio finta di non ricordare

E faccio finta di dimenticare

Ma capisco che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui

E non lo so se mi fa bene

Se il tuo rumore mi conviene

Ma fai rumore sì

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale tra me e te

Ma fai rumore sì

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

E non ne voglio fare a meno oramai

Di quel bellissimo rumore che fai”

–Fai rumore

Sanremo 2020, ecco il video di Fai rumore