Coronavirus: resta a Wuhan 17enne, nuovo ricovero allo Spallanzani

Nuovo ricovero allo Spallanzani per una donna di rientro da Wuhan, ma è negativa al Coronavirus, resta in Cina lo studente 17enne di Grado.

Resta ancora bloccato a Wuhan lo studente 17enne di Grado che era in attesa di essere evacuato dalla città cinese a bordo del volo britannico con altri 8 italiani. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Intanto, anche dall’Italia e in particolare dalla base della Cecchignola, non arrivano buone notizie: una persona è stata trasferita all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

Donna rientrata da Wuhan portata allo Spallanzani per accertamenti

Secondo quanto riferisce il ministero della Salute sul suo sito Internet, “una donna con sola congiuntivite, sebbene negativa al test di nuovo coronavirus 2019-nCoV, è stata trasferita” al centro romano specializzato in malattie infettive. Qui verrà sottoposta a ulteriori accertamenti. Il 17enne di Grado invece non è stato accettato all’imbarco del volo, essendo ancora febbricitante.

Il ministro Roberto Speranza ha presenziato in mattinata alla riunione della task force sul Coronavirus 2019-nCov. Nel corso dell’incontro Speranza ha annunciato che su richiesta dell’Italia “giovedì 13 febbraio è stata convocata la riunione dei ministri della salute dell’Unione europea”. Intanto, si apprende che in Cina è morto un cittadino Usa di 60 anni.