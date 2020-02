Biagio Antonacci, chi è il figlio Paolo: età, lavoro, vita privata

Paolo Antonacci è figlio del grande cantautore Biagio, e nipote niente meno che di Gianni Morandi. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Non solo figlio, ma anche nipote d’arte: Paolo Antonacci è il primogenito del grande cantautore Biagio, e suo nonno materno risponde niente meno che al nome di Gianni Morandi. Non a caso il giovane (bello oltre che bravo) ha deciso di seguire le orme di entrambi nel mondo dello spettacolo e si sta affermando come il golden boy dell’autorato musicale italiano. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Paolo Antonacci

Paolo Antonacci ha 25 anni (classe 1995) ed è il primogenito di Biagio Antonacci e dell’attrice Marianna Morandi, figlia del cantante di Fatti mandare dalla mamma. Ha un legame fortissimo con entrambi i genitori, con il fratello Giovanni, ma soprattutto con nonno Gianni, che ha tra l’altro presenziato nel novembre 2018 – in veste di ospite d’onore – alla sua cerimonia di laurea in Scienze della Comunicazione presso l’università IULM di Milano. E’ un ragazzo mite – occhi chiari e sorriso dolce – ma anche molto determinato. Per ora si sta cimentando (con successo) come autore, ma sogna un giorno di debuttare come cantante.

La passione di Paolo per la musica che ha radici lontane ed è pian piano diventata una professione, grazie a un contratto di esclusiva con le edizioni musicali Eclectic/Curci. Da allora sono tanti i brani di succeso che il giovane autore ha firmato per artisti come Annalisa (Dov’è che si va), Alessandra Amoroso (La Stessa), Eros Ramazzotti (Due Volontà), Irama (Sceglimi) e Alvis di Amici. È anche autore del brano di Nek “Mi farò trovare pronto”, presentato alla 69° edizione del Festival di Sanremo.

Per il resto, Paolo Antonacci ama trascorrere il tempo con la sua famiglia e con i suoi amici, oltre a dedicarsi alla sua passione più grande, ovvero la musica. Una passione che gli ha già regalato moltissime soddisfazioni, essendo riucito a conquistare la fiducia e la stima di tanti addetti ai lavori. Ha anche diversi tatuaggi, come si evince dal suo profilo Instagram, che aggiorna abbastanza regolarmente. Della sua vita privata non si sa molto altro: non risultano fidanzate ufficiali, ma per l’affascinante Paolo c’è o ci sarà sicuramente una lunga lista di pretendenti…

