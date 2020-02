Biagio Antonacci, chi è il figlio Giovanni: età, lavoro, vita privata

Giovanni Antonacci è il figlio del grande cantautore Biagio, di cui ha deciso di seguire a suo modo le orme. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Una famiglia nel segno della musica, quella di Biagio Antonacci: il primogenito del grande cantautore, Paolo (classe 1995) è l’autore della canzone “Mi farò trovare pronto” portata da Nek al Festival di Sanremo 2019, e anche suo fratello Giovanni (classe 2001), rapper e autore della canzone “Se mi scegli, sta seguendo le orme paterne. Conosciamo il secondogenito più da vicino.

L’identikit di Giovanni Antonacci

Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi (la mamma è Marianna Morandi), è nato nel 2001 e ha dunque 19 anni. Suona la chitarra e il pianoforte ed è anche un grande appassionato di recitazione. Venerdì 19 aprile 2019 ha fatto il suo debutto nel mondo discografico con la canzone “Se mi scegli“, disponibile per l’ascolto su Spotify e IMusic, presentandosi semplicemente con il nome d’arte “Giovanni”.

Il video della sua canzone, con sonorità rap e prodotto da Parix Hilton, è stato pubblicato su Youtube fove ha raccolto molti like e condivisioni. Nella clip Giovanni canta all’interno dello stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna. “Baby, sei come la Champions League o come una hit che resta per sempre, ci pensi, io e te da soli che restino fuori gli sbatti e le serpi, le pare e gli screzi, che ne sanno gli esperti, se mi scegli, siamo belli, sono happy”: queste le prima parole della canzone. E tra i ringraziamenti pubblicati su Youtube sotto il video in questione si leggono i nomi di alcuni esponenti della scena rap italiana, come Laioung e Tredici Pietro (il figlio di Gianni Morandi, lui pure datosi al rap), oltre a quello del fratello Paolo.

Per il resto, in passato si è vociferato di una relazione tra Giovanni Antonacci e Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e di Al Bano. I rumors sono stati però smentiti dalla diretta interessata. Last but not least, Giovanni Antonacci ha diversi tatuaggi, in bella mostra tra le (poche) foto della sua gallery social.

Visualizza questo post su Instagram Questo è stato il nostro 2019 Giovanni vi vuole bene A presto.❤️ Un post condiviso da Giovanni (@giovanniforeal) in data: 1 Feb 2020 alle ore 4:59 PST

