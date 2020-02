Biagio Antonacci, chi è la compagna Paola Cardinale: età, lavoro, curiosità

Paola Cardinale è l’attuale compagna del grande cantautore italiano Biagio Antonacci. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Oltre al suo indubbio talento, il cantautore milanese Biagio Antonacci è anche uno dei più protagonisti più belli e attraenti della scena musicale italiana contemporanea (e non solo). Con il suo aspetto prestante e le sue canzoni romantiche e seducenti fa sognare milioni di fan, specialmente donne. Purtroppo, per per loro, però, è felicemente impegnato con Paola Cardinale. Conosciamo più da vicino la fortunata dolce metà del cantante di Liberatemi.

L’identikit di Paola Cardinale

Paola Cardinale e Biagio Antonacci si sono conosciuti nel 2004 e da allora non si sono più lasciati. Lei è di 13 anni più giovane di lui, dunque ha 44 anni; ma nonostante la differenza d’età (o forse proprio per questo) la coppia va a gonfie vele; anzi, è il caso di parlare di “famiglia allargata”, visto che in casa c’è anche Benedetta, figlia di Paola, a cui Biagio è molto legato.

Per il resto non sono molte le informazioni che circolano in rete su Paola, che è evidentemente una donna molto discreta e poco avvezza alle luci dei riflettori e alla ribalta del gossip. Nonostante il grande amore che li unisce, il cantautore non aveva mai manifestato, almeno nei primi anni della loro relazione, il desiderio di sposarla. Ora però, a quanto sembra, la coppia si è decisa a compiere il grande passo: a breve dovrebbe convolare a nozze in una location da favola come l’Isola D’Elba .

Secondo alcune indiscrezioni, Biagio e Paola avrebbero anche vissuto un momento di crisi a causa di un presunto tradimento di Biagio con una fan. Ma, che sia vero o meno, ormai è acqua passata. La Cardinale avrebbe anche instaurato un ottimo rapporto con l’ex partner di lui, l’attrice Marianna Morandi, che gli ha dato due figli: Paolo (1995) e Giovanni (2001). Se non è amore questo…

