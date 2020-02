Andrea e Giorgia, i 2 fidanzati morti in un tragico incidente stradale

Tragico incidente stradale ad Albiano Magra, frazione nel comune di Aulla: 2 giovani fidanzati morti, si chiamavano Andrea Rapallini e Giorgia Gallo.

Andrea Rapallini, 21enne residente a Montedivalli, e la sua fidanzata Giorgia Gallo, di 20 anni, residente alla Spezia: sono loro le vittime del drammatico schianto della scorsa notte in località Albiano Magra, frazione nel comune di Aulla.

Leggi anche –> Giuseppe e Mario, chi sono i macchinisti morti nell’incidente del Frecciarossa

Il 21enne era alla guida dell’auto finita contro un parapetto in cemento. Con la coppia altri 3 amici: Leonardo d’Ascanio e Alex Cusimano, portati all’ospedale Sant’Andrea, e Gianmarco Bigliazzi, 19 anni, il più grave dei feriti. Il ragazzo è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa: la prognosi è riservata.

Leggi anche –> Massa Carrara, due incidenti mortali in poche ore la Vigilia di Natale

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La morte di Andrea e Giorgia: due giovani fidanzati uccisi dallo schianto

La tragedia di questa notte è avvenuta in un tratto di strada già teatro di altri incidenti. Grande il cordoglio e la commozione per la scomparsa di questi due giovani, a cui si aggiunge anche la rabbia, per una tragedia per certi versi annunciata. Il sindaco di Aulla Roberto Valettini esprime il proprio cordoglio ed evidenzia: “Ancora una tragedia della strada e ancora una volta giovani vite spezzate, spentesi nel fiore degli anni”.

Il primo cittadino commenta ancora: “Prudenza e attenzione sono parole che non ripeterò mai abbastanza per evitare, in futuro, che fatti tragici del genere possano ripetersi. Ai genitori di questi ragazzi le più sentite condoglianze da parte mia e di tutta la comunità che rappresento”.