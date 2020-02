Alfonso Signorini scopre di avere la leucemia in diretta tv, come sta...

Alfonso Signorini scopre di avere la leucemia in diretta tv, come sta ora il direttore di Chi che ha anche rivelato di avere un altro problema di salute.

Chi conosce il Signorini conduttore ed ospite dei programmi televisivi è abituato a sentirlo parlare e commentare i protagonisti della televisione italiana e più in generale i vip del jet set internazionale. Quello che si è confessato qualche tempo fa a ‘La Verità‘ è invece un signorini per certi versi inedito, più profondo.

Sin da quando nel 2014 si è dovuto assentare dalla televisione per problemi di salute, infatti, Alfonso Signorini ha compreso che c’erano dei valori fondamentali nella vita sui quali prima non si era soffermato a pensare: “La malattia è stato un incidente frontale ma sono arrivato a considerarlo una benedizione, un dono”.

Per chi non lo sapesse, infatti, il re del gossip è stato colpito dalla leucemia mieloide: “Il 23 dicembre ero in diretta a Kalispera!. C’erano ospiti Christian De Sica e Sabrina Ferilli e non smettevo di sudare. A mezzanotte avevo 40 di febbre. Terminai la serata e andai al pronto soccorso del San Raffaele. Mi fecero gli esami, mi diedero un antipiretico e mi mandarono a casa. La mattina dopo, vigilia di Natale, mi chiamarono: ‘Lei ha una leucemia mieloide, non si muova, ci vediamo il 27 per iniziare le cure'”.

Alfonso Signorini, leucemia: la lotta per il diritto all’adozione per gli omosessuali

Dichiaratamente omosessuale, Alfonso Signorini è stata sempre vicino alla lotta per i diritti delle coppie gay, adesso continua il suo impegno sociale appoggiando le rivendicazioni degli omosessuali sulle adozioni, ma rifiuta il concetto di maternità surrogato: “Nei primissimi anni una creatura ha bisogno delle cure di una madre. Ecco perché non ho condiviso, pur rispettandolo, Nicky Vendola. Non sono d’accordo invece con la maternità surrogata”.