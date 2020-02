Alfonso Signorini, chi è l’ex fidanzato Paolo Galimberti: età, foto, carriera dell’uomo politico che ha avuto una storia con il direttore di Chi.

Alfonso Signorini pur essendo il re del gossip da anni è un uomo molto riservato quando si tratta di parlare della propria vita privata. Molto restio anche nello sbandierare la propria omosessualità, della vita amorosa di Signorini si sa davvero poco.

Tra le poche cose certe c’è la storia ormai finita da tempo con Paolo Galimberti. Scopriamo qualcosa di più su di lui e sul loro rapporto.

L’ex di Alfonso Signorini, chi è Paolo Galimberti

Nato a Giussano il 7 luglio 1968, Galimberti è un imprenditore noto per la sua partecipazione in Euronics del quale dal 1997 è Consigliere di Amministrazione. Nel 2013 viene eletto in Parlamento come senatore con il Popolo della Libertà, poi passa a Forza Italia e attualmente per il partito di Silvio Berlusconi ricopre il ruolo di Vice Presidente e tesoriere per la Lombardia.

Da sempre omosessuale dichiarato è stato, come rivelava già nel 2013 Il fatto quotidiano, compagno di vita di Alfonso Signorini. Secondo i colleghi de Il Fatto fu proprio il rapporto con Signorini ad introdurlo nella famiglia Berlusconi avvicinandosi dapprima a Marina Berlusconi, grande amica del direttore di Chi.