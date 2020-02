Alfonso Signorni, chi è: età, carriera e vita privata del giornalista

Alfonso Signorini ha dimostrato in queste settimane di poter condurre alla grande un programma: scopriamo qualcosa in più sul re del gossip.

In queste settimane abbiamo potuto apprezzare Alfonso Signorini in qualità di conduttore del Grande Fratello Vip, la prima esperienza di conduzione televisiva di un programma così importante. C’era curiosità, da parte del pubblico, di capire come se la sarebbe cavata a passare da semplice opinionista a conduttore sopra le parti ed il risultato ha convinto tutti. Dopo questa esperienza, quindi, per lui potrebbe esserci non solo la riconferma al GF Vip, ma anche qualche altra proposta allettante.

Signorini è divenuto noto come esperto di gossip, d’altronde il giornalista è da anni il direttore responsabile del settimanale ‘Chi‘, ma nella sua carriera c’è stato anche molto altro. Scopriamo dunque il percorso di vita e professionale che ha portato Alfonso a diventare quel personaggio di spettacolo che oggi tutti conoscono.

Chi è Alfonso Signorini

Nato a Milano il 7 aprile del 1964, Alfonso Signorini ha mostrato sin da subito una spiccata passione per la letteratura e le materie classiche. Dopo aver concluso gli studi al Liceo Classico ‘Bruzzano‘, si è laureato in Lettere Classiche all’Università Sacro Cuore. Subito dopo la laurea ha iniziato a lavorare come insegnante di Italiano, Greco e Latino al Liceo Classico Leone XIII di Milano. Lasciata la cattedra entra nel mondo del giornalismo, cominciando a lavorare prima con ‘La Provincia di Como’ quindi con ‘Panorama‘, dove diventa esperto di gossip.

Negli anni successivi viene assunto da ‘Chi‘ dove svolge il ruolo di condirettore fino a diventare direttore unico nel 2006. Nel 2008 diviene direttore anche di ‘Tv, Sorrisi e Canzoni‘. La carriera nel mondo dell’intrattenimento, invece, comincia nel 2002 grazie a Piero Chiambretti. Il conduttore lo sceglie come ospite fisso del ‘Chiambretti c’è‘, programma di Rai 2. Dopo quell’esperienza seguiranno partecipazioni in qualità di opinionista a ‘L’Isola dei Famosi‘, di co-conduttore a ‘Verissimo’, ancora opinionista al ‘Grande Fratello’. Nel 2010 diventa conduttore quando gli viene affidato il primo programma ‘Kalispera‘. Seguiranno ‘La notte degli chef’ e ‘Studio 5’, ma in seguito proseguirà come opinionista in vari programmi.

A queste esperienze va aggiunta quella come conduttore radiofonico nel programma ‘Alfonso Signorini Show’, che va in onda ogni mattina su ‘Radio Monte Carlo’ dal 2006. Per quanto riguarda la vita sentimentale, invece, Alfonso è dichiaratamente omosessuale e da anni in una relazione con Paolo Galimberti.