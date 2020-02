Valeria Marini si è raccontata a 360° nel salotto di ‘Verissimo’, rivelando di aver vissuto un anno difficile e di essere entrata in depressione.

Nelle scorse settimane abbiamo rivisto Valeria Marini al Grande Fratello Vip. L’ex star del Bagaglino era entrata nella casa per chiarirsi con Rita Rusic, ma la settimana seguente è tornata per discutere con Antonella Elia e Antonio Zequila, rei di aver commentato in modo pesante il suo aspetto fisico. Davanti alle telecamere la Marini ha mostrato la consueta grinta, riuscendo anche a regalare momenti di allegria a chi ha guardato il programma.

Oggi la soubrette è tornata a Canale 5, questa volta per raccontarsi a Silvia Toffanin durante l’appuntamento settimanale con ‘Verissimo’. Davanti alla conduttrice Valeria ha raccontato di aver vissuto periodo complicato: “È stato un anno difficile, mi sono chiusa in me stessa e sono stata terribilmente male. Ero disperata, passavo le notti a piangere”. In seguito ha spiegato il perché: “Ho avuto una depressione tremenda perché mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata improvvisamente. Questo distacco mi ha buttato sotto un treno”.

Valeria Marini: “Non riesco a trovare una via per parlarle”

Un distacco quello con la madre che pare non abbia una soluzione. La Marini vuole lanciare un appello, sottolineando come abbia fatto il possibile per ristabilire un contatto ma senza risultato: “Non sento più mia mamma da diversi mesi perché ha chiuso i ponti. Non riesco a trovare una via per parlarle. Ho cercato di tenderle la mano: a Natale ho bussato alla sua porta ma non mi ha mai aperto”. Alla fine si rivolge direttamente alla madre: “Vorrei che tornassi a essere felice. Si può sbagliare ma bisogna andare avanti. Mamma mi manchi”.