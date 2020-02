Sylvia Catasta: chi è la direttrice d’orchestra, carriera e curiosità

Chi è la direttrice d’orchestra Sylvia Catasta, carriera e curiosità sulla polistrumentista e arrangiatrice che a Sanremo accompagna Elodie.

Direttrice d’orchestra a Sanremo 2020, dove accompagna Elodie, Sylvia Catasta è l’unica donna insieme a Beatrice Antolini a ricoprire questo ruolo. Con lei condivide anche le origini marchigiane.

Nata a Fermo, ha iniziato a suonare il flauto all’età di dieci anni. Ha studiato al Conservatorio di musica di Fermo “G.B Pergolesi”, poi al “Giuseppe Verdi” di Milano e si è laureata con il massimo dei voti.

Carriera e curiosità su Sylvia Catasta

Come strumentista, ha suonato con tutte le principali orchestre italiane come la Filarmonica delle Scala, l’Orchestra Internazionale d’Italia, l’Orchestra Sinfonica di Milano “Verdi”, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, la Orchestra Filarmonica Italiana. Ha quindi curato gli arrangiamenti della sezione orchestrale per produzioni discografiche e tournée di artisti molto noti. Tra questi Muse, Elisa, Negramaro, Adriano Celentano, Mario Venuti, Stadio, Massimo Ranieri.

Nel 2012 fonda la nuova Orchestra Pop di Milano, Synthonic, quindi ha curato la sezione di archi per diversi tour. Un discorso a parte merita l’incontro con Max Gazzè: nel 2009 ha preso parte al Casi Ciclici Tour, successivamente ha scritto e arrangiato L’Uomo Sinfonico, eseguito dall’Orchestra Toscanini di Parma e dalla Roma Sinfonietta. Ha lavorato come assistente musicale con il noto compositore Ezio Bosso per una produzione cinematografica di Gabriele Salvatores, e ha collaborato con Nicola Tescari alla colonna sonora di un film televisivo. Tra le collaborazioni internazionali, quella con Joyce Elaine Yuille, una cantante newyorkese jazz-soul, e quella con Mika.