Stasera in tv – Sanremo 2020: ospiti e cantanti in gara di oggi, 7 febbraio

La quarta serata del Festival di Sanremo 2020 oggi, 7 gennaio, dedica ampio spazio alle giovani Nuove Proposte: tutti gli ospiti e le anticipazioni

La 70^ edizione del Festival di Sanremo 2020 continua con una quarta serata che si restringe sempre più il campo verso la proclamazione dei vincitori. In scaletta stasera in televisione vedremo una Sanremo dove giovani e Big si alterneranno sul palco dell’Ariston. Anche questa serata in tv vedrà tanti ospiti e sarà in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20.45.

Scopriamo insieme cosa accadrà e tutti gli ospiti di oggi.

Sanremo 2020: la classifica parziale inizia a delinearsi

Dopo la terza puntata dedicata ai duetti dei 24 big Sanremo riporta le giovani Nuove Proposte in gara. La competizione canora si fa sempre più stringente e nel quarto appuntamento di questa 70° edizione sarà la sala stampa a dover esprimere il suo giudizio.

Finalisti Nuove Proposte: