Stasera in tv – Quarto grado: anticipazioni e ospiti di oggi 7 febbraio

Dopo la condanna in Appello a 5 anni, la famiglia di Marco Vannini ha continuato a battersi per quello che ritiene essere uno sconto di pena non giustificato. Non è la sola, infatti in molti si sono espressi sull’insolita sentenza perché l’ex sottufficiale della Marina militare Antonio Ciontoli in primo grado era stato condannato a 14 anni di carcere. Quarto grado stasera seguirà da vicino la decisione della Cassazione. Il programma inizierà alle ore 21.20 su Rete 4.

Quarto grado stasera sul caso Vannini

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono quarto grado e questa serata in tv sarà incentrata particolarmente sull’omicidio di Marco Vannini. La dinamica dei fatti, tutt’oggi, non è ancora stata totalmente delineata.

Era il 17 maggio del 2015, a tarda ora, quando il ragazzo morì in casa in casa della sua fidanzata, Martina Ciontoli, figlia dell’imputato.

In primo grado Antonio Ciontoli venne condannato a 14 anni di carcere con l’imputazione di omicidio volontario.

In secondo grado, la pena è stata commutata a omicidio colposo e ridotta a 5 anni. Gli altri familiari, compresa Martina Ciontoli, hanno ottenuto una condanna a 3 anni, confermata.

La Cassazione dovrà determinare se l’omicidio sia stato colposo o volontario.

Su fronti totalmente opposti:

il difensore di Ciontoli chiede una condanna per l’imputato senza l’inclusione dell’aggravante della colpa cosciente (e dunque una riduzione degli anni di carcere) e l’assoluzione per gli altri membri della famiglia;

chiede una condanna per l’imputato senza l’inclusione dell’aggravante della colpa cosciente (e dunque una riduzione degli anni di carcere) e l’assoluzione per gli altri membri della famiglia; il sostituto procuratore Vincenzo Saveriano ritiene al contrario che sussistano tutti gli elementi per ribaltare la sentenza di appello e tornare all’accusa di omicidio volontario.

Partecipazione popolare e solidarietà per Marco Vannini

