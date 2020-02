Stasera in tv – Il Festival della Papera: la puntata speciale oggi 7 febbraio

Stasera in tv – Il Festival della Papera: la puntata speciale oggi...

Al Festival di Sanremo Canale 5 risponde con una puntata speciale di Paperissima, per chi alla musica preferisce le risate: tutti i dettagli.

Stasera in televisione vedremo scontrarsi frontalmente il Festival di Sanremo 2020 con le prime serate di Mediaset.

Quale sarà la risposta di Canale 5?

Una puntata speciale di Paperissima dedicata alle Super Papere dei Vip. E per chi alla musica preferirà le risate, su Canale 5 ore 21.20, sarà un tuffo nel passato.

Vediamo di seguito tutti i dettagli su questa serata in tv.

Canale 5 riporta Lorella Cuccarini e Marco Columbro sul piccolo schermo

Niente Grande Fratello Vip stasera e gli inquilini della Casa dovranno attendere un nuovo appuntamento. Sospiri di sollievo o meno, la battaglia con Rai 1 e Sanremo 2020 non è semplice, così la rete ha scelto di cambiare totalmente passo, ma non del tutto.

A essere messi sotto la lente di ingrandimento di Canale 5, infatti, saranno pur sempre delle Very Important Person nostrane, ma soprattutto i loro errori (sì, esattamente quelli che li fanno sembrare un po’ meno parte dell’Olimpo dei Divi e un po’ più persone comuni).

La puntata è una replica del 2001, quando alla conduzione vi erano Marco Columbro e Lorella Cuccarini. Columbro si è da tempo ritirato dal piccolo schermo ed è diventato un imprenditore di livello, Lorella Cuccarini invece ha gradualmente virato verso il teatro (e mantenuto incredibilmente intatto il proprio charme).

Una giuria incoronerà la papera vip regina e sarà interessante rivedere volti della televisione ormai scomparsi dal piccolo schermo quando, all’epoca, erano all’apice della carriera.

