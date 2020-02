Stasera in tv film – Madre!: cast, trama e trailer del film di oggi 7 febbraio

La Madre, film horror stasera in televisione su Italia 1, porterà sullo schermo paure, dubbi e un cast stellare: trama del film

Il thriller ad alta tensione scelto da Italia 1 si intitola Madre! e andrà in onda a partire dalle ore 21.20.

La protagonista, Jennifer Lawrence, durante le riprese, si è dislocata una costola per essere andata in iperventilazione.

Per cui, se non siete pronti al brivido, sarà meglio cambiare canale…

Madre! trama del film

Lei vive con Lui in una villa immersa nella natura. La vita scorre serena e il grande sentimento fra i due sembra scandire il tempo che passa. La ragazza si occupa con cura di riportare l’abitazione ai fasti di un tempo, prima che un terribile incendio la riducesse quasi in cenere. La richiesta di costruire una famiglia non sembra essere colta da Lui, un noto autore attanagliato da un blocco dello scrittore che non sembra proprio volerlo lasciare andare. L’uomo osserva vinto pagine e pagine vuote e non riesce a scrivere più neanche un parola. L’esistenza dei due sposi viene sconvolta dall’arrivo di uno sconosciuto. Questi è un moribondo che in quanto fan dello scrittore chiede di conoscerlo prima che la sua vita finisca. Lui decide di accogliere il nuovo arrivato in casa, nonostante la moglie gli dica di non essere minimamente favorevole. Successivamente anche la moglie dello straniero si presenterà alla porta. Sarà poi la volta dei due figli della coppia, giunti nella casa isolata per chiedere ospitalità. Lei, seppur pervasa da un forse senso di sospetto e di inquietudine, cederà alle richieste di Lui e accoglierà gli sgraditi ospiti nella villa. Quest’onda di persone che aumenta e invade sempre più il suo spazio vitale la farà sentire sempre più stretta e sempre meno vicina all’amato marito.

Cast completo:

Jennifer Lawrence

Javier Bardem

Ed Harris

Michelle Pfeiffer

Domhnall Gleeson

Brian Gleeson

Kristen Wiig

Jovan Adepo

Stephen McHattie

Sarah-Jeanne Labrosse

Laurence Leboeuf

Madre! trailer del film

