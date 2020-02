L’ospedale Sant’Orsola ha comunicato che Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dopo una settimana di terapia antivirale: quali sono le sue condizioni.

I tifosi del Bologna e tutto gli appassionati in questi giorni sono stati in apprensione per le condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo sta lottando da quest’estate contro la leucemia, una malattia che ha scoperto per caso facendo un controllo medico dopo qualche giorno di febbre. Fino ad ora Sinisa ha reagito bene ai trattamenti e occasionalmente ha avuto anche la possibilità di seguire i suoi dalla panchina. Dopo un periodo passato a casa il tecnico era stato costretto a tornare in ospedale lo scorso 27 gennaio.

In questo caso il ricovero si era reso necessario per effettuare una terapia antivirale, una prassi che si rende necessaria per chi riceve un trapianto di midollo osseo. Fino a questa mattina non c’erano stati aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, poi è uscito il comunicato dell’ospedale Sant’Orsola con il quale è stata annunciata la dimissione ed il ritorno a casa.

Sinisa Mihajlovic dimesso dall’ospedale: quali sono le sue condizioni

La notizia della dimissione, già di suo, è un’ottima notizia, ma a confortare ulteriormente sono le parole che si leggono nel comunicato. Qui infatti viene spiegato che il tecnico ha reagito “positivamente alla programma terapia antivirale”. Si legge inoltre che secondo i sanitari: “le condizioni del paziente sono molto buone”. Insomma anche questa volta il tecnico serbo ha reagito positivamente alle terapie e adesso potrebbe tornare a seguire i suoi ragazzi. Il suo Bologna questa sera si trova a Roma dove affronta i capitolini in uno scontro che promette spettacolo.