Scatta un selfie in hangover, le amiche terrorizzate l’avvertono che non è sola

Una ragazza ha mandato una foto post sbornia alle amiche, queste invece di ridere sono entrate nel panico avvertendola che non era da sola in casa.

Sarà capitato sicuramente a tutti una volta di risvegliarsi frastornati e con un forte dolore alla testa dopo aver passato una serata in compagnia degli amici. Una di quelle situazioni che ti fanno pensare alle esagerazioni commesse la sera precedente con un pizzico di biasimo e che ti fanno giurare a te stesso che una simile situazione non si verificherà mai più. Quando si è con amici e ci si diverte, però, si tende a dimenticare i buoni propositi e spinti dal flow della serata si finisce spesse volte per ripetere i propri errori.

Ne sa qualcosa Olivia Nunn, giovane ragazza divenuta nota sul web proprio per uno scatto postato dopo una notte di baldoria con le amiche. Liv, come la chiamano i più stretti amici, aveva passato la sera prima in compagnia delle ragazze e probabilmente si era lasciata andare a qualche shot di troppo. Tanto che la mattina successiva ha mandato uno scatto sulla chat del gruppo per mostrare gli effetti dell’hangover.

Selfie in hangover: le amiche notano un ospite inatteso nello scatto

Com’è possibile vedere dalla foto che una delle sue amiche ha postato su Twitter, Olivia si mostra con un espressione sofferente, tipica di chi sta scontando gli effetti dell’alcol e vorrebbe che il dolore passasse il più in fretta possibile. Per proteggersi dalla luce accecante del giorno e dai rumori molesti, Liv si è messa un cappuccio in testa. La ragazza però non si è accorta che proprio in quella zona sicura (il cappuccio) c’era un invasore.

Nello scatto è possibile vedere che accanto al suo occhio destro c’è un ragno che si muove serenamente verso l’interno del cappuccio. Le amiche lo notano subito ed avvertono Olivia dell’intruso. La scoperta le manda talmente in tilt che una di loro decide di condividere quell’esperienza sul web: “A quasi 24 ore di distanza non riesco ancora a capacitarmi del fatto che Olivia ha mandato un selfie in hangover nella chat e c’era uno spaventoso ragno nel suo cappuccio”.

In migliaia hanno commentato la foto ed il post e molti hanno condiviso sia la fobia per i ragni che lo shock per la scoperta. C’è persino chi ha raccontato di essersi trovato nella medesima situazione e di ricordarla ancora con orrore. Ma quando qualcuno interpella la diretta interessata chiedendole come si sentisse a riguardo, lei risponde con serenità: “Mi sento bene grazie, i ragni sono miei amici”.