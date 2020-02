Un abito davvero fantastico quello indossato da Elodie durante la semifinale del Festival di Sanremo 2020. Lei è stata come sempre impeccabile, ed anche molto sexy.

Anche questa sera, puntata semifinale del Festival di Sanremo 2020, Elodie ha lasciato il pubblico senza fiato: non solo per la bellissima canzone, “Andromeda”, scritta dal vincitore dell’anno scorso Mahmood, ma anche per un abito davvero molto sexy. Sarà molto orgoglioso di lei Marracash, famoso rapper italiano fidanzato di Elodie. I due, tra l’altro, sono molto amici di Mahmood, che l’anno scorso ha vinto il Festival con “Soldi”. Con la stessa canzone Mahmood ha ottenuto un incredibile successo all’Eurovision, e in pochissimo tempo si è fatto conoscere in tutta Europa. Forse anche per questo motivo Elodie ha deciso di portare alla 70esima edizione del Festival un brano scritto proprio dall’amico Alessandro, che attualmente si trova in tour ma sui social non perde occasione per complimentarsi con lei.

“Andromeda”, il testo della canzone di Elodie scritta da Mahmood

Dici sono una grande

Stronza che non ci sa fare

Una donna poco elegante

Tu non lo sai non lo saprai cosa per me è il vero dolore

Confondere il tuo ridere per vero amore

Una volta, cento volte chiedimi perché

Esser grandi ma immaturi è più facile ma perché

Forse non era ciò che avevi in mente

Ti vedrò come un punto tra la gente

Come un punto tra la gente

Non sai cosa dire se litighiamo è la fine

La mia fragilità è la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Forse ho solo bisogno di tempo forse è una moda

Quella di sentirsi un po’ sbagliati

Ci penso qua sul letto mentre ascolto da ore

La solita canzone di Nina Simone

Una volta, cento volte chiedimi perché

Esser grandi ma immaturi è più facile ma perché

Forse non era ciò che avevi in mente

Ti vedrò come un punto tra la gente

Non sai cosa dire se litighiamo è la fine

La mia fragilità è la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Non sarai mio marito mio marito no

Me ne vado a Paris vado a Paris però

Ti prego giurami tu giurami che non

Mi dirai mon ami mon ami ti prego

La mia fragilità è la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Non sai cosa dire se litighiamo è la fine

