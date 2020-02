Sanremo 2020: ad agosto Amadeus voleva lasciare, Salini lo ha convinto

In queste ore è emerso un retroscena sull’organizzazione del Festival di Sanremo: pare che Amadeus non sentisse la fiducia dei dirigenti e volesse lasciare.

Dopo il successo di pubblico e ascolti di queste prime serate è facile dire che il 70° Festival di Sanremo è stato organizzato con cognizione di causa. Tutto sembra essere stato messo al posto giusto, creando un alchimia sul palco che al pubblico sta piacendo e che viene premiata dai risultati. Nessuno probabilmente ci avrebbe scommesso dopo le copiose polemiche che hanno preceduto il Festival e pare che lo stesso Amadeus ad un certo punto abbia pensato di lasciare.

Il retroscena, raccontato da ‘Leggo‘, risalirebbe al primo giorno di Agosto. Amadeus sapeva di essere il preferito per il ruolo, ma in giro sentiva tanti nomi affiancati al suo ed aveva avuto la sensazione che i dirigenti Rai non fossero così convinti della scelta. Così il conduttore avrebbe detto che non se la sentiva più di prendersi una simile responsabilità. A fargli cambiare idea è stato l’appoggio di Salini, strappato il 2 agosto dalla direttrice Teresa De Santis, primo sponsor di Amadeus, colei che lo ha proposto a Salini.

Sanremo 2020, Salini rivendica le scelte di Amadeus e Fiorello

Dopo gli eccellenti risultati degli ascolti, l’AD della Rai Fabrizio Salini ha manifestato tutta la sua soddisfazione. Il dirigente sente suo questo Festival ed il successo che sta riscuotendo e rivendica la scelta del conduttore e della spalla: “Questa è la mia Rai. Su questo Festival ho lavorato moltissimo. Ho voluto Amadeus, ho voluto il coinvolgimento di Fiorello, ho voluto e difeso Rula; ho costruito un Sanremo vincente non curandomi delle polemiche, lavorando in silenzio come nel mio stile, senza proclami ma con dei risultati che vanno al di là di numeri che non si registravano dal 1995. Numeri ai quali bisogna aggiungere la fetta di ascolti de L’Altro Festival su RaiPlay, la piattaforma online che grazie allo show dal vivo di Fiorello ci ha permesso di spiazzare le over the top”.