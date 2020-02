Riki Marcuzzo, chi è la fidanzata Sara Gotti: età, foto, vita privata, carriera della giovane da tempo accompagna il cantante di Sanremo 2020.

Da ormai diverso tempo il cuore di Riccardo Marcuzzo, meglio noto come il Riki di Amici, batte fortissimo per una bellissima ragazza di 22 anni che risponde al nome di Sara Gotti. Dopo un breve flirt con Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, il giovane e promettente cantautore ha occhi e orecchie solo per lei… Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Sara Gotti

Non si sa molto sul conto di Sara Gotti, a parte il fatto che ha 22 anni, vive a Milano e (come detto) è bellissima… non a caso è molto popolare su Instagram. Lei e Riki si sarebbero conosciuti durante una festa di amici comuni, anche se non ci sono conferme in tal senso. Certo è che i fidanzatini appena possono si vedono e stanno benissimo insieme. La loro relazione va avanti ormai da più di un anno e, tra una fuga d’amore e l’altra, si divertono alla grande. La giovane milanese è stata anche “avvistata” durante vari live del cantautore dalle Rikers, come si fanno chiamare le fan di Riccardo Marcuzzo. Se son rose…

EDS