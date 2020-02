Peppe Vessicchio, chi è il direttore d’orchestra: carriera e curiosità

Chi è il direttore d’orchestra Peppe Vessicchio: carriera e curiosità sul decano dei partecipanti a Sanremo, vincitore di ben quattro Festival.

Nato a Napoli nel 1956, il nome di Peppe Vessicchio è senza dubbio legato a quello del Festival di Sanremo. Attualmente è senza alcun dubbio il decano dei direttori d’orchestra.

Leggi anche –> Valerio Scanu: “La critica mi ha sempre stroncato, ma…”

Anche i suoi numeri sul podio del teatro Ariston sono da record: stabilmente presente al Festival dal 1990, ha ottenuto una serie di risultati prestigiosi.

Leggi anche –> Enrico Melozzi, chi è il direttore d’orchestra: carriera e curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità su Peppe Vessicchio, il decano dei direttori d’orchestra

Nello specifico, ha ottenuto nel 1994, nel 1997 e nel 1998, il premio come miglior arrangiatore. Inoltre nell’edizione del 2000 è stato premiato, sempre per gli arrangiamenti, dalla giuria speciale presieduta da Luciano Pavarotti. In carriera, ha vinto quattro Festival di Sanremo come direttore d’orchestra. Il primo nel 2000 dirigendo la canzone Sentimento degli Avion Travel. Successivamente, nel 2003 dirigendo la canzone Per dire di no di Alexia, quindi ancora nel 2010 dirigendo la canzone Per tutte le volte che di Valerio Scanu e infine nel 2011, dirigendo Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni.

Ma Peppe Vessicchio è un personaggio televisivo noto non soltanto per il Festival di Sanremo: insegnante di musica e direttore d’orchestra nel programma televisivo Amici di Maria De Filippi, ha arrangiato molti dischi dei grandi cantautori italiani. Negli anni più recenti, fa parte della commissione selezionatrice dei brani dello Zecchino d’Oro e partecipa al programma Prodigi. Nel 2018, infine, ha diretto il progetto Rockin’1000, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Tra le curiosità che non tutti conoscono: Peppe Vessicchio ha fatto parte del trio comico napoletano i Trettré e nel 1982 ha partecipato al film Giggi il bullo, con Alvaro Vitali per la regia di Marino Girolami.